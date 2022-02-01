В 2021 году в Татарстане зафиксировали около шести тысяч нарушений земельного законодательства
В 2021 году в Татарстане выявили около шести тысяч нарушений земельного законодательства, большая часть из которых приходится на Казань (802) и Набережные Челны (337). Об этом сообщили в Росреестре РТ.
Также нарушения земельного законодательства зафиксированы в Нижнекамском, Заинском, Тукаевском и Лаишевском районах республики. В каждом из них зарегистрировали свыше 150 нарушений. Чаще всего происходило самовольное занятие земельных участков, что превышает 84% от общего числа нарушений.
Кроме того, с начала 2022 года зафиксировано уже около 165 нарушений. Информация о них поступает в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).
Также в этом месяце стало известно, что в РТ в 2021 году заключили 18 тысяч договоров долевого строительства. Всего было зарегистрировано 117 748 ипотечных кредитов, из которых на жилищную сферу пришлось 60 803.
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