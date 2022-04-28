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Владелец Reserved, Cropp и Sinsay планирует продать российское подразделение

14:30, 28.04.2022
Владелец Reserved, Cropp и Sinsay планирует продать российское подразделение
Фото: wikipedia.org

Польский производитель одежды LPP (бренды Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay) решил продать российское подразделение. Об этом объявили в компании.

Сейчас европейское руководство LPP уже ведет переговоры с потенциальными покупателями, передает ТАСС.

Фото: wikimedia.org

В конце марта магазины Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay закрылись в России. Компания завершила операции, которые были необходимы для остановки работы магазинов, и закрыла последний.

Временно прекратить работу в России решила испанская сеть магазинов одежды Inditex, которая владеет брендами Zara и Bershka. Закрылись на неопределенный срок сети магазинов H&M, IKEA. Это связано с проведением специальной военной операции РФ на Украине.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьБизнесРозничная торговля

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