Лукашенко: в отношениях России и Белоруссии открылась новая страница

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, посетив на этой неделе Дальний Восток, заявил, что между его страной и Россией открыта новая страница в отношениях. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, сняты все запреты на присутствие Белоруссии, ее граждан и организаций на в строительстве на закрытых ранее для них российских территориях. Лукашенко подчеркнул, что для этого был принят специальный закон в России.

Белорусский лидер рассказал, что побывал на заводах, где делаются ядерные боеголовки и ракеты. Также он вместе с российским президентом Владимиром Путиным присутствовал на тренировке сил сдерживания.

Фото: kremlin.ru

12 апреля Путин и Лукашенко прибыли с визитом на космодром Восточный и ознакомились с ходом строительства, которое ведет ПСО «Казань». После президенты провели переговоры. По мнению лидера России, важно укреплять интеграцию России и Белоруссии в условиях, когда Запад развязал против них тотальную санкционную войну. Все подробности — в материале «Реального времени».

Дарья Акимова