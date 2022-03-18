Сегодня в Казани ограничат движение на кольце у Горьковского шоссе в сторону улицы Восстания

Фото: Олег Тихонов (архив)

Сегодня в Казани временно закроют проезд по транспортному кольцу при движении со стороны Горьковского шоссе в сторону улицы Восстания. Об этом сообщили в Комитете внешнего благоустройства города.

Изначально движение планировали перекрыть еще в начале недели. Однако причиной изменения сроков стала необходимость перенастройки светофоров согласно новой схеме движения.

Движение перекроют сегодня, ориентировочно в 20.00. Ограничение будет действовать до 1 июня 2023 года. На данном участке будет производиться вынос инженерных сетей из зоны реконструкции Горьковского шоссе.

Также в городе продлили ограничение движения по улице Хлебозаводской. Участок около зданий №1, корпусов 2, 4 будет закрыт для движения транспорта и пешеходов до 5 мая.

Диана Жиленкова