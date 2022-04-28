В Казани для строительства дублера Горьковского шоссе изымут 11 земельных участков

В Казани изымут 11 земельных участков для строительства автомобильной дороги от улицы Несмелова до трассы М-7 «Волга» через ЖК «Серебряный бор». Информация об этом опубликована в сборнике документов мэрии города. Общая площадь участков, которые подлежат изъятию, составляет 4826,52 кв. метра.

Первыми в опубликованном приложении значатся садовый дом и баня в СНТ «Пролетарий», которые располагаются на участках площадью 462 кв. метров. Также власти собираются изъять три дома и хозяйственную постройку в КГУ НПП имени В.И. Ленина «Лагерная», а также четыре дома и баню в СНТ Сад №2 АО «КВЗ».

Участок в СНТ «Пролетарий». Фото: скриншот кадастровой карты

— Изъять путем выкупа для муниципальных нужд земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества согласно приложению к настоящему постановлению, — говорится в постановлении Исполкома Казани.

Администрации Кировского и Московского районов поручено провести оценку стоимости земельных участков и расположенных на них объектов. Затем Комитет земельных и имущественных отношений направит собственникам участков соглашения об изъятии и результаты оценки их рыночной стоимости.

Источник: Исполком Казани

Участки изымают под строительство дублера Горьковского шоссе. Занимается работам «Волга-Автодор», которая выиграла тендер на 1,6 млрд рублей. Согласно проектам, общая протяженность дороги от улицы Несмелова до ЖК «Серебряный бор» составит 6,2 км, а второго этапа — 4,7 км. Четырехголосная трасса должна соединить Кировский район Казани с трассой М-7 в районе Займища.

Артем Гафаров