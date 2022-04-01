Предприниматели жалуются бизнес-омбудсмену Татарстана на демонтаж киосков

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Бизнес-омбудсмену Татарстана по итогам первого квартала этого года поступило 675 обращений от предпринимателей, несколько из них — с жалобой на действия местных администраций, требующих демонтажа нестационарных торговых объектов с территории дворов многоквартирных домов, с управляющими компаниями которых у заявителей есть договорные отношения, сообщили в пресс-службе омбудсмена республики.



Так, один из предпринимателей Казани обратился в бизнес-омбудсмену республики по вопросу демонтажа его торговых павильонов площадью 24 кв. м. и 12 кв. м. Они были установлены во дворе многоэтажного жилого дома по договору с управляющей компанией, однако попали в список самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого имущества. Их демонтировали и передали на хранение обществу с ограниченной ответственностью.

Предприниматель обратился в Комитет земельных и имущественных отношений исполкома с заявлениями о возврате павильонов, приложив договоры купли-продажи нежилого помещения (павильона). МКУ «Комитет потребительского рынка города Казани» письмом сообщил, что данные документы не подтверждают нахождение нестационарных торговых объектов в собственности заявителя.

Общественная приемная бизнес-омбудсмена республики проанализировала документацию. Согласно ей, земельный участок, на котором расположены торговые объекты, сформирован для эксплуатации многоквартирного жилого дома и является общей долевой собственностью собственников помещений. Эта позиция была поддержана судами всех трех инстанций. Отказ МКУ «Комитет потребительского рынка города Казани» в возврате имущества признан незаконным.

Фото: Максим Платонов (архив)

Согласно новому постановлению мэрии, в Казани демонтируют еще несколько самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого имущества — торговых объектов и киосков по продаже воды. Добровольный демонтаж объектов следует осуществить в срок с 31 марта по 4 апреля, иначе объекты принудительно снесут с 5 апреля до 4 июля 2022 года.

Маргарита Головатенко