В Казани демонтируют незаконно размещенные торговые павильоны и киоски по продаже воды
В Казани демонтируют самовольно установленные и незаконно размещенные торговые павильоны, а также киоски по продаже воды. Об этом говорится в опубликованном сборнике документов мэрии города №13.
Демонтажу подлежат торговые объекты, расположенные по адресам:
- ул. Ц. Мариупольская, вблизи домов №49, 87а;
- ул. Восстания, вблизи домов №105, 24, 119а;
- ул. Беломорская, вблизи дома №270;
- ул. Химиков, вблизи дома №19;
- ул. Гудованцева, вблизи дома №43;
- ул. Ш. Усманова, вблизи дома №37;
- ул. Кулахметова, вблизи дома №18;
- ул. Достоевского, вблизи дома №15;
- ул. Липатова, вблизи дома №4;
- ул. Олонецкая, вблизи дома №4а;
- ул. Азина, вблизи дома №104;
- ул. Галеева, вблизи дома №4;
- ул. Заслонова, вблизи дома №8;
- ул. Зинина, вблизи дома №41;
- ул. Лейтенанта Шмидта, вблизи дома №35;
- ул. Моторная, вблизи дома №31а;
- ул. Чистопольская, вблизи стадиона «Ак Барс Арена»;
- ул. Ноксинский Спуск, вблизи дома №8;
- ул. Лиственная, вблизи дома №23а;
- ул. Латышских Стрелков, вблизи дома №25а;
- ул. Девятаева, вблизи дома №11/1;
- ул. Портовая, вблизи дома №17а;
- ул. Татарстан, вблизи дома №52;
- ул. Маршала Чуйкова, вблизи дома №77;
- ул. Курчатова, вблизи дома №18;
- ул. Р. Зорге, вблизи дома №3;
- ул. Дорожная, вблизи дома №54а, кад. №16:50:250542:29;
- ул. Тулпар, вблизи дома №4, кад. №16:50:060102:19;
- ул. Г. Кариева, вблизи дома №10;
- ул. Интернациональная, вблизи дома №6а, (ж. м. Константиновка), кад. №16:16:120132:26.
Собственники указанных объектов должны демонтировать их добровольно до 11 апреля. В противном случае в срок c 12 апреля по 11 июля это сделают в принудительном порядке.
1 апреля сообщалось, что бизнес-омбудсмену Татарстана по итогам первого квартала этого года поступило 675 обращений от предпринимателей, несколько из них — с жалобой на действия местных администраций, требующих демонтажа нестационарных торговых объектов с территории дворов многоквартирных домов, с управляющими компаниями которых у заявителей есть договорные отношения.
Так, один из предпринимателей Казани обратился к бизнес-омбудсмену республики по вопросу демонтажа его торговых павильонов площадью 24 кв. м и 12 кв. м. Они были установлены во дворе многоэтажного жилого дома по договору с управляющей компанией, однако попали в список самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого имущества.
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