В Казани демонтируют незаконно размещенные торговые павильоны и киоски по продаже воды

В Казани демонтируют самовольно установленные и незаконно размещенные торговые павильоны, а также киоски по продаже воды. Об этом говорится в опубликованном сборнике документов мэрии города №13.

Демонтажу подлежат торговые объекты, расположенные по адресам:

ул. Ц. Мариупольская, вблизи домов №49, 87а;

ул. Восстания, вблизи домов №105, 24, 119а;

ул. Беломорская, вблизи дома №270;

ул. Химиков, вблизи дома №19;

ул. Гудованцева, вблизи дома №43;

ул. Ш. Усманова, вблизи дома №37;

ул. Кулахметова, вблизи дома №18;

ул. Достоевского, вблизи дома №15;

ул. Липатова, вблизи дома №4;

ул. Олонецкая, вблизи дома №4а;

ул. Азина, вблизи дома №104;

ул. Галеева, вблизи дома №4;

ул. Заслонова, вблизи дома №8;

ул. Зинина, вблизи дома №41;

ул. Лейтенанта Шмидта, вблизи дома №35;

ул. Моторная, вблизи дома №31а;

ул. Чистопольская, вблизи стадиона «Ак Барс Арена»;

ул. Ноксинский Спуск, вблизи дома №8;

ул. Лиственная, вблизи дома №23а;

ул. Латышских Стрелков, вблизи дома №25а;

ул. Девятаева, вблизи дома №11/1;

ул. Портовая, вблизи дома №17а;

ул. Татарстан, вблизи дома №52;

ул. Маршала Чуйкова, вблизи дома №77;

ул. Курчатова, вблизи дома №18;

ул. Р. Зорге, вблизи дома №3;

ул. Дорожная, вблизи дома №54а, кад. №16:50:250542:29;

ул. Тулпар, вблизи дома №4, кад. №16:50:060102:19;

ул. Г. Кариева, вблизи дома №10;

ул. Интернациональная, вблизи дома №6а, (ж. м. Константиновка), кад. №16:16:120132:26.

Собственники указанных объектов должны демонтировать их добровольно до 11 апреля. В противном случае в срок c 12 апреля по 11 июля это сделают в принудительном порядке.



Фото: Максим Платонов

1 апреля сообщалось, что бизнес-омбудсмену Татарстана по итогам первого квартала этого года поступило 675 обращений от предпринимателей, несколько из них — с жалобой на действия местных администраций, требующих демонтажа нестационарных торговых объектов с территории дворов многоквартирных домов, с управляющими компаниями которых у заявителей есть договорные отношения.



Так, один из предпринимателей Казани обратился к бизнес-омбудсмену республики по вопросу демонтажа его торговых павильонов площадью 24 кв. м и 12 кв. м. Они были установлены во дворе многоэтажного жилого дома по договору с управляющей компанией, однако попали в список самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого имущества.



Максим Кокунин