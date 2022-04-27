В Казани ликвидировали открытое горение на складе на Портовой улице
В Казани ликвидировали открытое горение на складе на Портовой улице. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.
Огонь локализировали на площади 200 кв. м.
Пострадавших в результате инцидента нет. Пожарным пришлось вскрывать кровлю, крытую металлическим листом.
В сентябре 2021 года в Казани утвердили проект реновации части территории у речпорта площадью 71,2 га. Он затрагивал и Портовую улицу.
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