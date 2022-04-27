Новости происшествий

19:44 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Казани ликвидировали открытое горение на складе на Портовой улице

18:45, 27.04.2022
В Казани ликвидировали открытое горение на складе на Портовой улице
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В Казани ликвидировали открытое горение на складе на Портовой улице. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Огонь локализировали на площади 200 кв. м.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Пострадавших в результате инцидента нет. Пожарным пришлось вскрывать кровлю, крытую металлическим листом.

В сентябре 2021 года в Казани утвердили проект реновации части территории у речпорта площадью 71,2 га. Он затрагивал и Портовую улицу.

Татьяна Леухина
Происшествия Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также