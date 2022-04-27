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В Татарстане экологи вдоль железных дорог обнаружили почти 70 незаконных свалок

21:18, 27.04.2022 1
В Татарстане экологи вдоль железных дорог обнаружили почти 70 незаконных свалок
Фото: eco.tatarstan.ru

В Татарстане экологи в ходе рейда вдоль железных дорог обнаружили 69 незаконных свалок. Мероприятие прошло в рамках санитарно-экологического двухмесячника, сообщает Министерство экологии и природных ресурсов республики.

По данным ведомства, две свалки выявили на территории Высокогорского района, еще 14 — в Зеленодольском районе. В Казани обнаружили 55 мест несанкционированного складирования мусора: в Московском и Кировском районах — 24, в Советском районе — 14, в Авиастроительном — 11, а в Приволжском — 6.

По всем выявленным фактам главы администрации районов получат письма для устранения природоохранных нарушений.

Фото: realnoevremya.ru

В этом месяце стало известно, что Татарстан вошел в тройку регионов по количеству ликвидированных свалок в 2021 году. Так, по итогам прошлого года в республике количество незаконных мест складирования отходов сократилось на 173 до 17 объектов.

Диана Жиленкова
ОбществоВластьПроисшествия Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 21:51
    они убрали мусор? почему об этом нет информации
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