В Татарстане экологи вдоль железных дорог обнаружили почти 70 незаконных свалок

В Татарстане экологи в ходе рейда вдоль железных дорог обнаружили 69 незаконных свалок. Мероприятие прошло в рамках санитарно-экологического двухмесячника, сообщает Министерство экологии и природных ресурсов республики.



По данным ведомства, две свалки выявили на территории Высокогорского района, еще 14 — в Зеленодольском районе. В Казани обнаружили 55 мест несанкционированного складирования мусора: в Московском и Кировском районах — 24, в Советском районе — 14, в Авиастроительном — 11, а в Приволжском — 6.



По всем выявленным фактам главы администрации районов получат письма для устранения природоохранных нарушений.

Фото: realnoevremya.ru

В этом месяце стало известно, что Татарстан вошел в тройку регионов по количеству ликвидированных свалок в 2021 году. Так, по итогам прошлого года в республике количество незаконных мест складирования отходов сократилось на 173 до 17 объектов.

Диана Жиленкова