Татарстан попал в тройку регионов по количеству ликвидированных свалок в 2021 году

Фото: Максим Платонов

Татарстан оказался на третьем месте в топе регионов России, в которых количество ликвидированных свалок в 2021 году превысило число вновь появившихся, согласно исследованию аналитической службы FinExpertiza, проведенному на основе данных Росприроднадзора.



В республике за прошедший год количество незаконных мест складирования отходов сократилось на 173 — то есть до 17. Татарстан уступил лишь Волгоградской области (сокращение на 364, до 423) и Башкортостану (на 345, до 1 822). Хорошие показатели сокращения свалок продемонстрировали в 2021 году Ямало-Ненецкий автономный округ, Псковская и Курская области, Крым, Воронежская, Тульская и Московская область.

По общему числу несанкционированных мусорных свалок лидируют Башкортостан (1 822 незаконные свалки на конец 2021 года), Челябинская область (1 038 объектов), Бурятия (906 объектов) и еще ряд регионов, в числе которых соседние с Татарстаном Пермский край (671 объект), Самарская область (518 объектов) и Нижегородская область (495 объектов). На эти регионы приходится 53% всех незаконных свалок в России.

В целом количество несанкционированных свалок в прошлом году выросло в 56 из 85 российских регионов. Больше всего новых незаконных мест складирования отходов появилось в Томской области (увеличение количества свалок сразу в четыре раза — на 314, то есть до 415), Пермском крае (на 180, до 671) и Кировской области (на 172, до 241 — рост в 3,5 раза).

Фото: Максим Платонов

В марте этого года в систему «Народный контроль» жители Татарстана подали порядка 4 тысяч заявок. На третьем месте по количеству обращений — стихийные свалки, образовавшиеся за время зимы. Подробности — в обзоре «Реального времени».

Маргарита Головатенко