Кубок России по водному поло — в Казани: ватерполисты «Синтеза» вернулись с трофеем

09:00, 14.06.2021 17
1/17
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

13 июня казанский ватерпольный клуб «Синтез» впервые в истории стал обладателем «золотого дубля», за сезон выиграв чемпионат России и Кубок страны. В финальной серии Кубка казанцы в двух матчах обыграли «Спартак-Волгоград». Поздно ночью команда Марата Закирова вернулась из Волгограда в Казань и привезла с собой заветный трофей. В аэропорту ватерполистов встретил фотокорреспондент «Реального времени».


комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи