Улицы Казани затопило после ливня — пробки достигли 9 баллов

В столице Татарстана после ливня затопило некоторые улицы. Соответствующие фотографии публикуют очевидцы.

Например, такая ситуация наблюдается на улице Вишневского. По данным сервиса «Яндекс.Карты», здесь движение на дорогах затруднено. Пробки также образовались на соседних улицах Николая Ершова и Достоевского.

Фото: realnoevremya.ru

Фотографиями затопленных улиц активно делятся пользователи социальных сетей. Так, подобная ситуация наблюдается на Пушкина и 2-й Азинской.

В целом по Казани образовавшиеся пробки оцениваются в 9 баллов. Сильнее всего движение затруднено в центре города на улицах Тукая, Лево- и Право-Булачной, Салимжанова, Щербаковском переулке и других.

Ранее кратковременные дожди и грозы синоптики обещали не только в Казани, но и в целом по республике. Согласно прогнозу Гидрометцентра Татарстана, дожди с грозами ожидаются и завтра, 28 апреля. В конце недели осадки маловероятны.



Диана Жиленкова