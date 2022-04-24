В России не выявили случаев заболевания острым гепатитом неизвестного происхождения

В России не выявлено случаев заболевания острым гепатитом неизвестной этиологии, который ранее обнаружили у детей в 12 странах мира, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.



— С большинством стран, где выявлены случаи заболевания гепатитом неизвестной этиологии, авиасообщение ограниченно, в связи с чем риск завоза крайне низкий, — приводит сообщение «РИА Новости».

В пресс-службе отметили, что для предупреждения риска завоза инфекции принимается необходимый комплекс мер. В частности, это повышенный контроль на санитарно-карантинных пунктах.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее ВОЗ сообщила о 169 случаях гепатита неизвестного происхождения у детей. Случаи острого гепатита неизвестного происхождения зарегистрировали в 11 странах Европейского региона ВОЗ и одном государстве в регионе Северной и Южной Америки.

Маргарита Головатенко