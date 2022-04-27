Гидрометцентр Татарстана зафиксировал повышенную концентрацию аммиака в Вахитовском районе Казани
В Вахитовском районе Казани зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Гидрометцентра Татарстана.
На пункте наблюдения №3 по улице Мартына Межлаука концентрация этого вещества достигла 0,21 мг/кубометр. ПДК при этом составляет 0,2 мг/кубометр.
25 апреля сразу в двух районах Казани зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе.
В столице Татарстана установлено 10 стационарных постов наблюдения УГМС за качеством атмосферного воздуха. Минимум шесть из них располагаются в непосредственной близости к крупным автодорожным магистралям города. Подробнее — в расследовании «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым