Гидрометцентр Татарстана зафиксировал превышение ПДК загрязняющих веществ в двух районах Казани
В двух районах Казани зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра Татарстана.
Повышенный уровень аммиака зафиксировал пункт наблюдения №3 на улице Мартына Межлаука. Он составил 0,43 мг/кубометр при ПДК в 0,2 мг/кубометр.
На пункте наблюдения №4 по улице Болотникова концентрация формальдегида достигла 0,079 мг/кубометр. Предельно допустимое значение составляет 0,05 мг/кубометр.
22 апреля повышенный уровень формальдегида в столице Татарстана зафиксировал пункт наблюдения №8 санаторий «Казанский», расположенный недалеко от улицы Карла Маркса. Концентрация загрязняющего вещества составила 0,091 мг/кубометр при предельно допустимом значении в 0,05 мг/кубометр.
В Казани установлено 10 стационарных постов наблюдения УГМС за качеством атмосферного воздуха. Минимум шесть из них располагаются в непосредственной близости к крупным автодорожным магистралям города. Подробнее — в расследовании «Реального времени».
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