Третьяк рассказал о планах провести матч сборной России по хоккею с «Ак Барсом»

Сборная России по хоккею может сыграть с казанским «Ак Барсом». Об этом сообщил президент ФКР Владислав Третьяк:

— Будем собирать в сборную России лучших хоккеистов и играть против клубов — «Ак Барс», «Сибирь», «Авангард», «Трактор» и так далее. Будет очень интересно. Каждый город — по одной игре, — рассказал он о планах.

Фото: ak-bars.ru

Таким способом планируется повысить интерес жителей российских городов к хоккею. В частности, речь идет о Новосибирске и Омске, сообщает «Матч ТВ».

— Думаю, будет большой интерес. Не сомневаюсь, что ни одного билета не останется, потому что нечасто в городе выступают лучшие хоккеисты страны, — заявил Третьяк.

Президент Федерации хоккея России обратил внимание, что необходимо готовить игроков в национальную сборную. По его прогнозу, она рано или поздно вновь будет выступать на международных соревнованиях.

Накануне стало известно, что Международная федерация хоккея лишила Россию права на проведение чемпионата мира 2023 года. Он планировался в Санкт-Петербурге. Федерация хоккея России заявила, что намерена обжаловать это решение.



Татьяна Демина