В Татарстане летом организуют ретротур на поезде с паровозной тягой

В Татарстане появятся ретротуры на поезде с паровозной тягой. Об этом сообщил гендиректор АО «Содружество» Азат Ахметшин.

Маршруты планируют запустить в конце июня — июле 2022 года. Проект может стать постоянным.

— Очень хотелось нам запустить данный маршрут в мае, к майским праздникам, но есть определенные технические вопросы, которые необходимо решить как по самому паровозу, так и по инфраструктуре, обеспечивающей его работу, — приводит ТАСС его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сейчас сняли с постамента и отправили на ремонт пассажирский паровоз, который работал в 50-е годы в Советском Союзе. Ахметшин предположил, что он появится на постоянных маршрутах в начале следующего года.

Руководитель Дирекции по развитию природных территорий и экотуризма Фонда «Институт развития городов Республики Татарстан» Оксана Саргина сегодня сообщила, что этим летом туристов в Татарстане готовы принять почти 290 объектов различного формата отдыха, или 4,5 тысячи койко-мест.



На прошлой неделе вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что Татарстан, Мордовия, Марий Эл, Ульяновская, Нижегородская, Саратовская области и Пермский край вошли в единый национальный речной туристический маршрут. По проекту «Волжское путешествие» будут создаваться причалы, речные вокзалы, обновляться речной флот.



Татьяна Леухина