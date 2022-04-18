Татарстан вошел в топ-5 популярных направлений в рамках программы кешбэка

Татарстан занял пятое место в списке наиболее популярных направлений в рамках программы туристического кешбэка. Наряду с республикой в лидерах оказались Краснодарский край, Санкт-Петербург, Москва и Московская область, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.



По ее словам, также спросом пользовались такие регионы, как Крым, Ставропольский и Пермский края, Ярославская и Ленинградская области. Популярными направлениями оказались Калининград, Владимирская и Нижегородская области, а также Башкирия.

Фото: Максим Платонов

Всего с начала года программой туристического кешбэка воспользовались 2,4 млн человек. Объем возвращенных средств составил 8,4 млрд рублей. В общей сложности туристы приобрели туры, оплатили проживание в отелях или различные поездки на 44 млрд рублей, передает пресс-служба правительства России.

На прошлой неделе сообщалось, что при поддержке Ростуризма впервые будут запущены туры из Казани в Санкт-Петербург на основе чартерных рейсов. Старт программы назначен на 29 апреля, завершится она сразу после майских праздников. Подробнее — в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова