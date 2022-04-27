Мишустин: Россия готова помочь добросовестным импортерам лекарств занять свою нишу на рынке

Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что добросовестных импортеров лекарств нужно поддержать и помочь им занять достойную нишу на рынке страны. Об этом сообщает ТАСС.

По словам премьер-министра, разные компании сейчас присматриваются к возможности работать на российском рынке. Приоритет отдается дружественным странам. Он подчеркнул, что стратегической задачей России является наладить в стране производство тех лекарств, которые сейчас доступны только по импорту. Однако, если поставщики идут на российский рынок, то нужно обеспечить им конкурентоспособность, качество и возможности предоставления в нужном объеме всех лекарственных препаратов.

Мишустин добавил, что правительство приняло целый ряд мер, упрощающих ввоз зарубежных лекарств, аналогов которых не имеется в России. Но он считает, что это нужно делать аккуратно, без ущерба качеству препаратов.

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В середине апреля стало известно, что в России может появиться единая программа импортозамещения медицинских препаратов. Идею ее создания обсудил глава Минобрнауки Валерий Фальков с руководителями научных институтов и университетов. Министр отметил, что у России есть большие заделы в медицинской науке.

Дарья Акимова