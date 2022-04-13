В России появится программа импортозамещения медицинских препаратов

В России может появиться единая программа импортозамещения медицинских препаратов. Идею ее создания обсудил глава Минобрнауки Валерий Фальков с руководителями научных институтов и университетов.

Координировать программу могли бы Минобрнауки совместно с Минздравом и Минпромторгом. Министр отметил, что у России есть большие заделы в медицинской науке, при этом в данный момент запрета на поставки медикаментов из недружественных стран нет, сообщается на сайте правительства РФ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Росздравнадзоре ранее отметили, что зарубежные производители медицинских изделий подтвердили готовность к продолжению работы в России. Вчера в ведомстве подчеркнули, что в стране в настоящее время достаточно объемов лекарств и они доступны для желающих их приобрести.



Татьяна Леухина