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В России появится программа импортозамещения медицинских препаратов

19:59, 13.04.2022
В России появится программа импортозамещения медицинских препаратов
Фото: pixabay.com

В России может появиться единая программа импортозамещения медицинских препаратов. Идею ее создания обсудил глава Минобрнауки Валерий Фальков с руководителями научных институтов и университетов.

Координировать программу могли бы Минобрнауки совместно с Минздравом и Минпромторгом. Министр отметил, что у России есть большие заделы в медицинской науке, при этом в данный момент запрета на поставки медикаментов из недружественных стран нет, сообщается на сайте правительства РФ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Росздравнадзоре ранее отметили, что зарубежные производители медицинских изделий подтвердили готовность к продолжению работы в России. Вчера в ведомстве подчеркнули, что в стране в настоящее время достаточно объемов лекарств и они доступны для желающих их приобрести.

Татьяна Леухина
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