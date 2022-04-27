В России зарегистрировали 7 705 новых случаев заболевания коронавирусом

За последние сутки в России выявили 7 705 случаев заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 18 159 600 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 27 апреля, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 11 477 человек, всего выздоровевших — 17 506 859 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 163 россиян, всего от инфекции скончались 375 400 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось, что в России выявили 7 107 случаев заболевания коронавирусом. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко