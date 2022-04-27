Главное о коронавирусе на 27 апреля: COVID-19 может поражать сердце, стабильная ситуация в России

Фото: Ринат Назметдинов

Вакцинацию против COVID-19 внесли в календарь детских прививок

За последние сутки в Татарстане выявлено 224 случая заражения коронавирусом. Всего на 27 апреля общее количество инфицированных в республике достигло 143 971. Выздоровел за весь период 137 861 человек, в том числе 226 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 972 человека, за минувшие сутки — двое. Госпитализировали за сутки 58 человек.

В ДРКБ Татарстана рассказали об изменениях в новом национальном календаре детских прививок, который был утвержден приказом Минздрава России от 6 декабря 2021 года. Согласно документу, в новый календарь внесена вакцинация от коронавируса для подростков с 12 до 17 лет. Коме того, третья ревакцинация от полиомиелита теперь будет делаться в 6 лет, а не в 14, как раньше. Три вакцинации и первая ревакцинация от полиомиелита производятся инактивированной вакциной, а последующие — живой.



Фото: Максим Платонов

Среднероссийский показатель заболеваемости коронавирусом превышен в 39 регионах

За последние сутки в России выявили 7 705 новых случаев коронавируса, выздоровели 11 477 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 159 600 человек, а выздоровевших — до 17 506 859. За сутки болезнь унесла жизни 163 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 375 400 человек.

В Роспотребнадзоре рассказали, что в России десятую неделю подряд наблюдается тенденция снижения заболеваемости коронавирусом. Кроме того, за последние четыре недели показатель заболеваемости снизился на 32,8%. Отмечается, что дальнейшее улучшение эпидемиологической обстановки будет зависеть от соблюдения гражданами мер безопасности и прохождения ревакцинации.

Также в ведомстве добавили, что среднероссийский показатель заболеваемости COVID-19 превышен в 39 регионах. «За отчетную 16-ю неделю загружено 1 195 сиквенсов, из которых к геноварианту «омикрон» отнесены 1 119 сиквенсов (93,6% от общего количества), к геноварианту «дельта» — 31 (2,6%), к другим не доминирующим геновариантам — 45 (3,8%)», — пояснили специалисты.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что в настоящее время эпидситуация с COVID-19 в стране «относительно стабильная». Специалист отметила, что эпидемический процесс коронавируса «характеризуется невысокой активностью, что находит свое отражение в ежедневно регистрируемых цифрах заболеваемости».



Фото: realnoevremya.ru

Российские ученые выяснили, что Т-клетки примерно 90% привитых и переболевших коронавирусом одинаково эффективно справляются с частицами вируса, которые относятся к двум главным подвидам штамма «омикрон», BA.1 и BA.2. Группа ученых под руководством Александра Тоневицкого, декана факультета биологии и биотехнологии НИУ ВШЭ, заинтересовалась, как новые вариации SARS-CoV-2 будут взаимодействовать с еще одним компонентом иммунитета — комплексом гистосовместимости. Это особый набор генов, который отвечает за транспортировку фрагментов белков этих патогенов на поверхность клетки и их передачу в Т-клетки, что помогает им распознавать зараженные тельца и уничтожать их.

Кардиолог Юрий Беленков рассказал, что COVID-19 может поражать сердце в острый период инфекции. По его словам, существует три этапа: первый — в ходе самой инфекции, когда есть прямое поражение мышцы сердца; второй — наступает в первые 140 дней после выздоровления; заключительный — может усугубить повторное заболевание COVID-19, при котором у пациента проявляются отсроченные проблемы с сердцем, которые возникли при первом заражении.

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что в России в течение теплого времени года могут регистрироваться как подъемы, так и спады заболеваемости коронавирусом, а осенью COVID-19 может вновь активизироваться. По его словам, для подготовки необходимо своевременно пройти вакцинацию, как от гриппа, так и от COVID-19. В целом, как считает эксперт, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в стране в настоящее время относительно стабильная.

Фото: Ринат Назметдинов

В Санкт-Петербург поступила партия из 2,7 тысячи упаковок препарата «Эвушелд» для доконтактной профилактики коронавируса. Препарат представляет собой комбинированные моноклональные антитела длительного действия тиксагевимаб и цилгавимаб. Лекарство рекомендуется лицам, имеющим противопоказания к вакцинации против COVID-19 — с хроническими заболеваниями с повышенным риском заражения SARS-CoV-2b, которые имеют риск неадекватного реагирования на активную иммунизацию.

Исследователи из Томска доказали эффективность ингаляций газовой смесью на основе ксенона при повреждениях легких. Новая технология уже внедряется в клиническую практику в медицинских центрах и больницах Екатеринбурга, Калининграда, Находки и Самары. Ее применяют у пациентов с дыхательной недостаточностью и психоневрологическими расстройствами в период реабилитации после COVID-19.

Масочный режим в Бурятии продлили до 31 мая. Отмечается, что жителям республики необходимо носить средства индивидуальной защиты при посещении общественных мест. К ним относятся кинотеатры, театры, медицинские и образовательные организации, авто- и железнодорожные вокзалы, аэропорты и другие.

Фото: realnoevremya.ru

Привлеченные для работы во время пандемии медики ковидных госпиталей в Москве получали уведомления об окончании срочного трудового договора за три календарных дня. Ранее «Коммерсантъ» сообщал об увольнении из закрывающихся ковидных госпиталей медицинских специалистов. Сообщалось, что им предлагали написать заявления об увольнении по собственному желанию, а тех, кто приехал из других регионов, попросили срочно освободить предоставленные общежития и гостиницы.

Власти Якутии смягчили ограничительные меры для профилактики распространения коронавируса, которые касаются сферы торговли. По словам главы республики Айсена Николаева, отменяется перчаточный режим работников торговли, а также дезинфекция через каждые два часа — сейчас будет два раза в сутки. Кроме того, в магазинах снимут разметку социальной дистанции.

Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в Омской области продлил режим повышенной готовности в регионе до 31 мая 2022 года включительно. В регионе остается обязательным соблюдение масочного режима в помещениях, общественных местах и в транспорте. Эти меры принимаются для того, чтобы не допустить роста заболеваемости коронавирусом.

Фото: realnoevremya.ru

В Омске врачам удалось спасти беременную пациентку с поражением легких в 94%. Беременная омичка поступила в ковидное отделение роддома №1 на 32-й неделе беременности. Сделанная при поступлении КТ показала незначительное поражение легких в 4%. Однако ей становилось хуже, и врачи подключили генно-инженерные лекарства. Роженице сделали кесарево сечение, а появившийся на свет ребенок был здоровым. Женщина продолжала находиться в реанимации на искусственной вентиляции легких, но ее состояние стабилизировалось. Она начала самостоятельно дышать, уровень кислорода в крови был стабильно высокий.

Представители санаториев предложили зампредседателю комитета Госдумы по туризму Наталье Костенко отменить правило, по которому отдыхающие должны предоставлять справку об отсутствии контактов с больными COVID-19. По их словам, количество новых случаев заражения коронавирусом в России начинает снижаться. Костенко призвала органы Роспотребнадзора и Минздрава РФ пересмотреть требование при заселении в санаторий. Отмечается, что данный шаг сможет повысить доступность здравниц.

Масочный режим и ряд других антикоронавирусных мер продлили в Пермском крае до 31 мая. Жителям региона необходимо носить маски в общественном транспорте, магазинах, в торговых центрах, аптеках, банках, на парковках, в лифтах и других местах, предполагающих массовое скопление людей. Также обязательны для исполнения противоэпидемические требования, касающиеся дезинфекции помещений, соблюдения безопасной социальной дистанции.

Организаторы Уимблдонского турнира не будут проводить проверку на вакцинацию — Джокович будет допущен

В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 511 051 830 человек, 6 225 447 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (81 101 114). На второй строчке — Индия (43 065 496), на третьей — Бразилия (30 378 061), на четвертой — Франция (28 605 614), на пятой — Великобритания (22 168 390).



Больше всего смертей зафиксировано в США (991 959). За ними следуют Бразилия (663 108), Индия (523 654), Россия (367 692, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (324 173).

Страны Евросоюза преодолели острую фазу пандемии COVID-19 и ослабят ряд чрезвычайных мер для борьбы с заболеваемостью. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. Уточняется, что ослабление режима мониторинга заболеваемости ожидается в ближайшие месяцы. Это решение объясняется снижением смертности от коронавируса в странах ЕС и иммунизацией около 70% их населения. В то же время представители ЕС не стали комментировать эту информацию.

Вице-президент США Камала Харрис сдала положительный тест на коронавирус. Отмечается, что заболевание у нее протекает бессимптомно, но она уйдет на самоизоляцию и продолжит работать из резиденции вице-президента. Как добавили в Белом доме, ни у президента США Джо Байдена, ни у его супруги за последние дни не было «непосредственного контакта» с Харрис.

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил об отмене масок в помещениях. Но часть ограничений, введенных из-за COVID-19, пока остаются в силе. По его словам, использование защитных средств в общественном транспорте и медицинских учреждениях будет продолжаться еще некоторое время, пока число случаев заражения не упадет ниже 1000 в сутки.

Фото: wikimedia.org

Организаторы Уимблдонского теннисного турнира не будут вводить правило обязательной вакцинации от коронавируса для участников соревнований. Таким образом, действующий победитель турнира, первая ракетка мира серб Новак Джокович сможет принять участие. В феврале серб заявил, что готов пожертвовать участием в турнирах Большого шлема ради того, чтобы не вакцинироваться от коронавируса. В январе Джокович не смог принять участие в Открытом чемпионате Австралии.

Во время чемпионата мира по хоккею в Финляндии представители СМИ будут работать в масках. Мировое первенство пройдет с 13 по 29 мая в Хельсинки и Тампере. Все аккредитованные журналисты должны сдать ПЦР-тест не позднее чем за 48 часов до получения аккредитации, а также носить маски в микст-зоне, в медиацентре, в пресс-ложе. Минимальная дистанция между журналистами и игроками в микст-зоне составит 1,5 метра. На играх особой важности вместимость микст-зоны будет ограничена.

Генеральный контролер лекарственных средств Индии (DCGI) одобрил применение вакцины против коронавируса Covaxin производства индийской компании Bharat Biotech для ограниченной иммунизации детей в возрасте от шести до 12 лет. DCGI также потребовал от производителя вакцины представлять данные о ходе прививания детей, включая данные о нежелательных явлениях после прививки каждые 15 дней в течение первых двух месяцев.

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Власти Пекина решили провести массовое тестирование населения на коронавирус в 11 из 16 районов и ограничили горожанам право передвижения по административным районам, где они проживают. Объявление о начале тестирования вызвало в понедельник ажиотаж в магазинах, где люди старались закупиться товарами про запас. Однако 26 апреля оказалось, что транспорт в столице работает почти как обычно, пешеходы спокойно ходят по улицам, товары в магазинах есть, и люди успокоились.

Консорциум Pfizer — BioNTech направил запрос в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США на одобрение для экстренного применения бустерной дозы своей вакцины против коронавируса среди детей в возрасте от 5 до 11 лет. В заявке, также содержатся данные о второй фазе испытаний препарата. Отмечается, что у детей от 5 до 11 лет, получивших бустерную дозу примерно через полгода после введения второй дозы вакцины Pfizer, выработался сильный иммунный ответ.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что число зафиксированных в мире на прошлой неделе летальных исходов от COVID-19 достигло самого низкого уровня с марта 2020 года. Подчеркнув, что речь идет о тенденции, которую можно только приветствовать, гендиректор тем не менее призвал оценивать ее «с осторожностью». Он обратил внимание на сокращение «во многих странах» тестирования на COVID-19. Он напомнил, что этот вирус не исчезнет сам собой «только потому, что страны за ним не следят».

Максим Кокунин