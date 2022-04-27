Минниханов вручил Государственные премии имени Габдуллы Тукая — видео

Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил Государственные премии имени Габдуллы Тукая. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

— Сегодня перед нами стоит задача по сохранению татарского языка и богатого татарского наследия. Важно передать его молодому поколению. Свой неоценимый вклад в это дело вносят деятели культуры, искусства и науки. Ежегодно их достижения отмечаются премией имени Тукая, — рассказал президент республики.

Премия им.Тукая присуждается с 1958 года. За это время обладателями престижной награды стали 234 человека и один творческий коллектив. В этом году кандидатов на соискание премии было 19.

Например, лауреатом награды стал Анатолий Егоров за вклад в развитие декоративно-прикладного искусства. Еще одним обладателем премии стал писатель Лябиб Лерон.

Подробнее о том, кто еще выдвигался на получение награды — в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова