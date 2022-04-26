В частном доме в Самарской области произвели 2,2 тонны наркотиков — в числе обвиняемых есть татарстанцы

11 жителей Оренбуржья, Татарстана и Красноярского края обвинили в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере (ч.3 ст.30 п.п. «а», «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ), а также в незаконном производстве запрещенных веществ (ч.5 ст.228.1 УК РФ).

Следствие считает, что с октября 2020 года по июнь 2021-го четверо участников организованной группы купили частный дом на окраине села Богдановка в Самарской области. Жилье оборудовали под место для производства наркотиков.

В общей сложности было произведено около 2,2 тонн запрещенных веществ для дальнейшей продажи, сообщается на сайте прокуратуры Оренбургской области.

Фото: realnoevremya.ru

Кроме того, семь других участников организованной группы с июня 2020-го по 26 мая 2021 года получили от их руководителя крупную партию наркотиков и пытались сбыть их на территории Оренбурга путем оборудования тайников-закладок.

На имущество обвиняемых наложен арест общей суммой свыше 1,2 млн рублей. Уголовное дело направят в Оренбургский областной суд для рассмотрения по существу.

На прошлой неделе сообщалось, что восемь жителей Казани предстанут перед судом за попытку сбыта крупных партий наркотиков. По версии следствия, не позднее декабря 2020 года неустановленное лицо создало организованную группу для сбыта наркотиков в Татарстане. Обвиняемые вступили в нее в качестве оптовых и розничных закладчиков.

Диана Жиленкова