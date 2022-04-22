Восемь казанцев предстанут перед судом за попытку сбыта крупных партий наркотиков

Восемь жителей Казани обвиняются в покушении на незаконный сбыт крупной партии наркотиков в интернете (ч. 3 ст. 30, пп. «а», «г» ч.4, 5 ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Следствие считает, что не позднее декабря 2020 года неустановленное лицо создало организованную группу для сбыта в республике наркотиков. Фигуранты дела и другие граждане, личности которых не установлены, в разное время вступали в нее в качестве оптовых и розничных закладчиков.

С декабря 2020 года по апрель 2021-го соучастники пытались сбыть наркотики в интернете. Доказана причастность обвиняемых к девяти фактам особо тяжких преступлений, связанных с покушением на сбыт запрещенных веществ в Казани. Из незаконного оборота изъято более 1,7 кг наркотиков.

Казанцы признали свою вину частично. Один из них находится под домашним арестом, остальные заключены под стражу. Уголовное дело направлено в Приволжский районный суд Казани для рассмотрения по существу.

Фото: прокуратура Татарстана

В начале недели сообщалось, что 37-летнего жителя Бугульмы признали виновным в организации наркопритона. С января по февраль 2022 года он регулярно предоставлял свою квартиру лицам, употреблявшим запрещенные вещества. За свои «услуги» подсудимый получал разовую дозу наркотиков.



Диана Жиленкова