В Нижнекамске сильный ветер снес рекламные щиты и обшивку крыши
В Нижнекамске сильный ветер снег рекламные щиты и повредил обшивку крыши. Об этом сообщает местный телеканал «НТР-24».
Обшивка крыши оказалась повреждена возле городской бани на улице Гагарина. На этой же улице ветер снес рекламный щит.
Вчера Гидрометцентр Татарстана предупредил жителей республики о сильном южном, юго-западном ветре порывами до 15—20 м/с во вторник. Также прогнозируется гроза.
По прогнозу синоптиков, сильный порывистый ветер ожидается ночью и днем 27 апреля. Ночью и утром прогнозируется туман с ухудшением видимости до 500 м и менее, а также гроза.
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