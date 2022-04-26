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В Нижнекамске сильный ветер снес рекламные щиты и обшивку крыши

15:49, 26.04.2022 1
В Нижнекамске сильный ветер снес рекламные щиты и обшивку крыши
Фото: t.me/ntr24ru

В Нижнекамске сильный ветер снег рекламные щиты и повредил обшивку крыши. Об этом сообщает местный телеканал «НТР-24».

Обшивка крыши оказалась повреждена возле городской бани на улице Гагарина. На этой же улице ветер снес рекламный щит.

Фото: t.me/ntr24ru

Вчера Гидрометцентр Татарстана предупредил жителей республики о сильном южном, юго-западном ветре порывами до 15—20 м/с во вторник. Также прогнозируется гроза.

По прогнозу синоптиков, сильный порывистый ветер ожидается ночью и днем 27 апреля. Ночью и утром прогнозируется туман с ухудшением видимости до 500 м и менее, а также гроза.

Татьяна Леухина
Общество Татарстан

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