ОБИ в Казани открылся на новом месте

19 ноября в Казани на территории МЕГИ открылся новый гипермаркет для ремонта и дачи ОБИ. Специально для магазина было построено отдельное здание напротив основного комплекса МЕГИ по адресу: проспект Победы, 141, к. 2. В новом гипермаркете расширилась зона DIY, появились дизайнерские шоу-румы, отдельные места для работы с бизнес-клиентами, а также специальные зоны самовывоза и выдачи онлайн-заказов.



«Новый ОБИ в Казани стал еще больше, удобнее и выгоднее для покупателей. Новый магазин станет помощником и вдохновителем на всем протяжении ремонтных работ — от создания проекта до его реализации. В новом магазине мы расширили зону DIY и расположили отделы в соответствии с этапами ремонта — от черновой отделки до финального декора. Здесь представлены зоны вдохновения с готовыми решениями и шоу-румы с ванными комнатами и кухнями, спроектированные в соответствии с последними трендами в дизайне интерьера. Наш новый DIY-гипермаркет поможет с легкостью воплотить любой дачный или ремонтный проект», — говорит Хельмар Шернек, директор по продажам ОБИ Россия.

Торговая площадь нового гипермаркета составляет свыше 12 600 кв. м, из которых более 4000 кв. м занимает знаменитый «Садовый центр». Покупателям будет еще удобнее приезжать в магазин: у ОБИ появилась отдельная парковка на 350 мест и крытая велопарковка на 32 велосипеда. Кроме того, позаботились и о владельцах электромобилей — для их транспортных средств тоже есть отдельные места.

В основе обновленной концепции гипермаркета ОБИ Казань три направления: диджитализация, вдохновение и персонализация.

В ОБИ Казань реализованы самые современные решения на рынке DIY, представлены последние коллекции товаров для ремонта, дачи и сада. В отделе с плиткой и сантехникой оборудованы шоу-румы с готовыми решениями дизайна ванных комнат. При их разработке учитывалась реальная планировка санузлов в новостройках Казани.

В магазине также кардинально изменилось расположение отделов, теперь вся навигация построена в соответствии с этапами ремонта. Обновленный гипермаркет спроектирован по принципу одного центрального прохода: с правой стороны покупатели могут найти все необходимое для строительства и чернового ремонта, а с левой — для чистовой отделки и финального декора.

Покупатели в ОБИ Казань могут получить полный спектр дополнительных сервисов. На отдельной стойке дизайнеры ОБИ бесплатно создадут прямо на месте по индивидуальным размерам дизайн-проект ванной комнаты с полным расчетом стоимости материалов и 3D-визуализацией. Сотрудники отдела лакокрасочных материалов сделают колеровку, а столяры в строительном отделе распилят доски по заданным размерам.

Дополнительно можно заказать монтаж дверей и освещения, также в новом гипермаркете оптимизированы тарифы на доставку товаров.

Особая гордость сети гипермаркетов ОБИ — это «Садовый центр», где представлен огромный выбор растений, садовой техники и инструментов, товаров для дачи, сада, отдыха на природе и ландшафтного дизайна. В летний период здесь будет работать открытая площадка с уникальной системой затенения, которая защитит растения от активного солнца. Сейчас, в преддверии зимних праздников, в «Садовом центре» расположилась легендарная новогодняя ярмарка ОБИ с широким ассортиментом украшений, искусственных и живых елок.

«В рамках диджитализации мы предоставили нашим покупателям все самые современные возможности для удобного шопинга как офлайн, так и онлайн: расширили сервисный центр, установили digital-киоск, в котором можно самостоятельно выбрать товар и оформить доставку. Это своеобразный мостик между интернет-магазином и офлайн-торговлей: киоск не только позволит сохранить время клиентов, но и будет способствовать более активному использованию интернета для совершения покупок», — заявляет Хельмар Шернек, директор по продажам ОБИ Россия.

Процесс выдачи онлайн-покупок в ОБИ Казань продуман до мелочей. Благодаря оптимизации зоны самовывоза, отдельной зоны «пикапа» и дополнительного места выдачи онлайн-заказов, покупатели смогут значительно сэкономить свое время.



Отдельное внимание уделено сотрудничеству с B2B-клиентами, дизайнерами и представителями профессиональных строительных бригад. Для работы с предпринимателями выделена специальная комфортная зона с кофемашиной и удобным диваном, где процесс заказа необходимых товаров превратится в удовольствие. Обработкой документов и общением с клиентами занимаются отдельные менеджеры, которые при необходимости могут подобрать альтернативы товарам в любом ценовом сегменте. Более того, они оформляют заявки по телефону, выполняя функции персонального ассистента.

Преобразования потребовали расширения штата. Число сотрудников магазина увеличится на 40%, причем акцент при наборе дополнительного персонала делается на профессиональных менеджерах, которые смогут квалифицированно проконсультировать клиента.

Накануне открытия гипермаркета в Казани была запущена бонусная программа ОБИ Клуб, которая гарантирует щедрый кэшбэк до 10% с каждой покупки. Накопленными баллами можно оплачивать до 50% стоимости приобретенных товаров.

«Карта ОБИ Клуба станет для наших покупателей в Казани дополнительным стимулом для перемен. ОБИ не только вдохновляет, но и помогает клиентам воплощать свои мечты с максимальной выгодой», — подчеркивает Хельмар Шернек, директор по продажам ОБИ Россия.



Новости компании и информация об акциях на сайте obi.ru

Партнерский материал