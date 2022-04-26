Новости спорта

14:46 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Ак Барс» расторг контракт с Пером Линдхольмом

13:24, 26.04.2022
«Ак Барс» расторг контракт с Пером Линдхольмом
Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» расторг контракт с шведским нападающим Пером Линдхольмом, сообщает «Спорт-Экспресс».

Шведский хоккеист уехал из Казани еще в феврале, во время олимпийской паузы, официальная версия — по семейным обстоятельствам. К играм розыгрыша Кубка Гагарина хоккеист так и не вернулся.

В регулярном чемпионате Линдхольм сыграл 29 матчей, в которых набрал 19 (7+12) очков при показателе полезности «+7».

Ранее сообщалось, что шведский форвард вернется в клуб «Шеллефтео», в котором выступал ранее.

Эрик Добролюбов
СпортХоккей Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также