«Ак Барс» расторг контракт с Пером Линдхольмом

Казанский «Ак Барс» расторг контракт с шведским нападающим Пером Линдхольмом, сообщает «Спорт-Экспресс».

Шведский хоккеист уехал из Казани еще в феврале, во время олимпийской паузы, официальная версия — по семейным обстоятельствам. К играм розыгрыша Кубка Гагарина хоккеист так и не вернулся.

В регулярном чемпионате Линдхольм сыграл 29 матчей, в которых набрал 19 (7+12) очков при показателе полезности «+7».

Ранее сообщалось, что шведский форвард вернется в клуб «Шеллефтео», в котором выступал ранее.

Эрик Добролюбов