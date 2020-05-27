ПФР по Татарстану: мошенники создают десятки фейковых сайтов для подачи заявлений на «путинские выплаты»

136 тысяч татарстанских детей до 3 лет претендуют на выплату 5 тысяч рублей и 640 тысяч детей от 3 до 16 лет — на выплату 10 тысяч рублей. В сумме это более 770 тысяч детей, сообщило отделение Пенсионного фонда России по РТ.

На данный момент родители 114 тысяч детей до трех лет получили в общем 1,1 миллиарда рублей. Выплаты детям с 3 до 16 лет начнут осуществляться с 1 июня текущего года.



Для получения выплат нужно до 1 октября текущего года подать заявление в личном кабинете на портале госуслуг, а также лично через в МФЦ.

«Никаких трудностей при заполнении электронной формы заявления не возникает, под рукой понадобятся лишь свидетельство о рождении детей, СНИЛС и банковские реквизиты, их можно посмотреть в онлайн-банке. Главное — правильно заполнить заявление, в четком соответствии с документами, что значительно ускорит процесс обработки поступивших заявлений и перечисление выплат», — отметил глава Пенсионного фонда по РТ Эдуард Вафин.



Ранее в Нацбанке Татарстана предупредили, что мошенники пытаются похищать у людей деньги, создав клон сайта портала госуслуг. Он появился после объявления о «путинских» выплатах семьям.

Пенсионный фонд также сообщил, что сейчас высока активность семей в подаче заявлений, именно поэтому мошенниками созданы десятки фейковых интернет-сайтов, с похожими адресами и дизайном, где якобы можно подать заявление на выплаты. Поэтому оформлять выплаты нужно только через сайт gosuslugi.ru.