В Татарстане без попечения родителей находятся около 10 тысяч детей

Без попечения родителей в Татарстане остались около 10 тысяч детей, сообщила на 30-м заседании Госсовета РТ уполномоченный по правам ребенка в республике, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.



Она рассказала, что в детских учреждениях сейчас находится 481 ребенок. По ее словам, в республике придерживаются приоритета семейного устройства и стараются делать все для того, чтобы большая часть детей находилась в приемных семьях либо усыновлялась.

Омбудсмен также обозначила проблему вторичного сиротства: часть родителей, которые хотят усыновить ребенка, в итоге отказываются от него. По мнению Волынец, чтобы не допустить таких случаев, следует усилить психологическое сопровождение родителей.

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В феврале Министерство образования и науки Татарстана объявило два тендера на оказание услуг по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на общую сумму 2,6 млн рублей. Источником финансирования выступает бюджет республики.

Маргарита Головатенко