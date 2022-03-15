Кандидаты на премию Тукая: заслуженные писатели и театральные экспериментаторы

Впервые ее лауреатом может стать фотограф

В Татарстане в комиссию на соискание государственных премий имени Габдуллы Тукая по итогам 2021 года поступило 25 заявок, из которых в шорт-лист вошли 19. Подробнее о том, кто в этом году претендует на самую известную награду в области татарстанской культуры и что же в ней нового, — в материале «Реального времени».

В 91 год — на премию

Начинается список кандидатов на премию Тукая с 90-летней поэтессы Флеры Гиззатуллиной, которая выдвинута за роман-поэму «Яну дәверләрендә» и сборник «Вөҗдан үре — йөрәк түре». В этом году должна выйти ее новая книга. При этом первый сборник у Гиззатуллиной вышел только в 1974 году. Писательница из Азнакаевского района, работала в колхозе, в шахтах Кемерово и Донбасса, в ателье Карабаша Лениногорского района. Училась в вечерней школе, переезжала в Тольятти, с 1980 года живет в Казани.

Фото culture.ru

Следом идет Лябиб Лерон (книги «Җил көймәсе» и «Әкиятче малай» 2016-го), детский писатель, автор множества стихов, сказок, пьес. Есть у него переведенная на русский книга «И ты люби меня». Он уже лауреат премий имени Шайхи Маннура, Абдуллы Алиша, Фатиха Хусни и Мусы Джалиля, главный редактор журнала «Безнең мирас», баллотировался в депутаты Госсовета Татарстана на выборах 2019 года. Не в первый раз он в списке кандидатов на Тукаевскую премию — был выдвинут в прошлом году.

Список писателей продолжает один из самых популярных авторов, пишущих на татарском языке, — это Марат Кабиров (фантастические романы «Бердәнбер һәм кабатланмас», «Китап»). Выдвинуло его Татарское книжное издательство, выпускающее его произведения. Кроме того, Кабиров сам продает и электронные версии книг, и продвигает этот формат в Татарстане. Его книги разительно отличаются от основной массы ироничностью, жесткостью и даже эротизмом.

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Агентство «Татмедиа» и газета «Ватаным Татарстан» выдвинули Рашата Низамиева. Поводы очень разные — это стихотворный сборник «Уч төбендә — яшен» и книга «Татар моңының өч йолдызы», состоящая из трех художественно-документальных произведений о композиторах — Фариде Яруллине, Салихе Сайдашеве и Рустеме Яхине.

Еще одного поэта, пишущего для младшего читательского возраста, Йолдыз Шарапову, выдвинула Республиканская детская библиотека (книги «Китаплы кич», «Каен алмасы», «Колаклы коймаклар»).

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Традиционно и обязательно одну премию в год выдают русскому писателю или художнику. В этом год в списке три человека.

Это челнинский поэт Николай Алешков, начинавший с должности рабочего-строителя КАМАЗа. Его выдвинули за переводы и книги «Дальние луга», «Мои поэмы» и «Причастие», а также «избранную лирику». При этом экспертами рекомендовано не поддерживать его кандидатуру.

Фото literra.online

Второй кандидат — Елена Алексеева, написавшая книгу «Казань. Кинематограф. Из века в век (1897–2014 гг.)». На ее подготовку она потратила 20 лет, еще несколько лет книга ждала издания. Любопытно, что эксперты посчитали, что в книге не уделено внимание современному этапу. Большой, конечно, вопрос, что же особенно значимого было снято в последние годы.

Третий кандидат в этом блоке — Анатолий Егоров, мастер техники шпалерного плетения, выдвинутый за цикл гобеленов «Над Казанью луна». В Татарстане таких специалистов — четыре. Работал он и над серией, посвященной поэме «Кыйссаи Йосыф», Свияжску и Николаю Фешину. Также его работы можно увидеть в Доме иностранных специалистов и альметьевском Дворце нефтяников. Видимо, это самый вероятный кандидат.

Как автоград пошел с двух карт



Театральный блок на удивление экспериментален. Только лишь спектакль челнинского театра «Абага алмасы ачы була» (номинированы режиссер Фаиль Ибрагимов, актер Рафиль Сагдуллин, автор Равиль Сабыр) может считаться классическим примером татарской постановки. Начинается история с того, что в татарскую деревню приезжает казанский журналист.

Следом идет четырехчасовое переложение романа московского беллетриста, пишущего на русском, Шамиля Идиатуллина о Челнах начала 80-х, также в команде — режиссер Олег Кинзягулов, переводчик Гузель Ахметагараева и актерский ансамбль. Это номинация от Всемирного форума татарской молодежи. Отметим, что целых два кандидата — от автограда, хотя второй явно выигрывает на фоне первого.

Также выдвинут альметьевский «Кибет», в 2018-м попавший в четыре номинации «Золотой маски». Это история для двух героев — казахской продавщицы, которая попала в рабство к хозяйке магазина. Состав тут интернациональный — актрисы Мадина Гайнуллина и Дилярә Ибатуллина, казахский драматург, живущий в Москве, Олжас Жанайдаров, уфимский режиссер Эдуард Шахов.

Наконец, объединение «Әлиф» выдвинуто фондом «Живой город» почти за все постановки — «Әллүки», «Дәрдемәнд», «ОТУКАН», «hava», «sak-sok», «Әлиф» (в списке — режисссер Туфан Имаметдинов, танцоры и хореографы Нурбек Батулла и Марсель Нуриев, композитор Эльмир Низамов).

Фото tatar-inform.ru

Представительство Республики Татарстан в Москве предложило дать премию 76-летнему скульптору Кадиму Замитову. Самое известное его произведение — монумент «Хөррият» у Национальной библиотеки РТ. Номинируют его не только за этот символ свободы, но и за скульптуры Кул Гали, Шигабутдина Марджани, Габдуллы Тукая, Галиаскара Камала, Мусы Джалиля и цикл скульптурных композиций на татарскую национальную тему в Третьяковской галерее. Этой зимой у Замитова прошла выставка в Галерее современного искусства.

Если Низамов претендует на премию в команде, то Ильгам Байтиряк идет как одна творческая единица. Его заслуги — театрология симфонических поэм: «Весенний Кырлай», «В ожидании утра», «Тулпар», «Зилант».

Фото kazanreporter.ru

Общественная организация «Сәләт» также выдвинула композитора — за сборники песен и романсов на премию претендует Риф Гатауллин.

Еще один заявитель — Болгарский музей-заповедник. Вероятно, в год 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией археолог Фаяз Хузин почти гарантированно получит премию. При этом выдвигают его за цикл трудов по изучению и популяризации историко-культурного наследия Татарстана и татарского народа. Напомним, Хузин, перекопавший Булгар, Биляр и Кремль, — один из тех, благодаря которому мы отпраздновали тысячелетие Казани.



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Важнейшим искусством для нас является фото. Театральное



Еще один одобряемый кандидат — Раиля Гарипова, главный балетмейстер Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан. В обосновании указано 26 постановок с ее участием.

Есть среди кандидатов на премию и фотограф, это Рифкат Якупов. Обоснование — «За многолетнюю деятельность в деле развития и признания». Это вообще первый фотограф, номинированный на Тукаевскую премию, при том, что существует даже понятие «Школы казанской фотографии». Мнение экспертов по этому поводу заняло целую страницу. Якупов, безусловно, значимая личность: участник этноэкспедиций, художник с международными выставками и биограф театра имени Камала, где он работает более 35 лет. Если Якупов победит, то ожидаем, к примеру, что премию вскоре дадут и Фариту Губаеву.

Завершается список традиционно архитектором — Фирдависом Хановым, за проекты в Нижнекамске: Соборную мечеть, парк «Тукай», экопарк «Оазис», центральный сквер села Сухарево, экопарк поселка Красный ключ и культурно-спортивный комплекс «Ильинка» («Майдан»). Отметим, что за то же самое тот же архитектурный союз выдвигал его и в прошлом году.

Фото kazanfirst.ru

При этом наряду с желанием выдвинуть на премию людей, «которых давно пора» (ибо любой гений не вечен), появлением в номинантах одних и тех же авторов несколько лет подряд, нельзя не отметить, что неповоротливая премия Тукая немножко, но отражает дух времени: главенство театру, внимание к фотоискусству, реальная, а не выдуманная популярность некоторых писателей. Насколько при этом именно этим героям будет нужна эта премия — большой вопрос. Более того, проблема еще и в том, признанием заслуг какими слоями населения стала эта премия. Творческих союзов? Общественных организаций? Станет ли лауреатство поводом купить книгу писателя, посетить спектакль или выставку художника? Мы никогда не узнаем, что бы писал в старости ушедший на взлете Тукай. Но, вероятно, наблюдаем, как продолжает быть памятником советской эпохи главная премия республики. Почему бы не сделать если не слушания и дискуссии, то сайт, посвященный всем лауреатам, чьи работы действительно не стыдно показать людям?