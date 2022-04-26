В Казани на Радоницу запустят дополнительные автобусы

3 мая, на Радоницу (родительский день), в Казани запустят дополнительные автобусы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

В этот день автобусы будут курсировать по следующим маршрутам:

№84 от ул. Халитова через Киндерское кладбище в поселок Чебакса;

№201с от проспекта Победы до Самосыровского кладбища;

№202с от Чеховского рынка до Самосыровского кладбища;

№204с от поселка Дербышки до кладбища в поселке Дербышки;

№205с от ДК железнодорожников до кладбища в поселке Юдино;

№206с от КДК им. Ленина до кладбища в поселке Сухая река;

№207с от Самосыровского кладбища до похоронного комплекса «Курган»;

№208с от ул. Гаврилова до кладбища в поселке Сухая река;

№209с от площади Вахитова до Ново-Татарского кладбища;

№210с от Самосыровского кладбища до Мусульманского кладбища.

Также в этот день маршруты автобусов №№ 2, 23, 37, 46, 56, 71, 72 и троллейбусов №№ 2, 3, 5, 7 будут курсировать по графику рабочего дня.

С 15 апреля в Казани возобновили свою работу шесть сезонных садоводческих маршрутов. Каждый день на них курсируют 13 автобусов по направлениям: до жилых массивов Станционные Дербышки, Дальние Сады, Ново-Шигалеево, Жиркомбинат, садовых обществ «Крутушка» и «Текстильщик».



Дарья Акимова