В Казани сезонные садоводческие маршруты заработают с 15 апреля

В Казани с 15 апреля возобновят свою работу шесть сезонных садоводческих маршрутов. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета по транспорту.

Каждый день на этих маршрутах будут курсировать 13 автобусов по направлениям: до жилых массивов Станционные Дербышки, Дальние Сады, Ново-Шигалеево, Жиркомбинат, садовых обществ «Крутушка» и «Текстильщик». Как отмечают в комитете, стоимость проезда устанавливают перевозчики в зависимости от маршрута. Максимальная цена может составить 60 рублей. В пределах города предоставляют льготный проезд по электронным социальным проездным.

В салонах автобусов продолжится сохранение мер по профилактике коронавируса. Будет проводиться дезинфекция салонов, сквозное проветривание, также должны использоваться средства индивидуальной защиты. Соблюдение масочного режима остается обязательно для всех пассажиров.

В начале апреля стало известно, что пригородные маршруты в Казани до садовых обществ в этом году могут запустить раньше, чем обычно. По словам мэра города Ильсура Метшина, казанцы часто обращались в общественную приемную и просили сделать это. Как правило, перевозка по таким маршрутам стартовала 1 мая.

Дарья Акимова