Аналитики предсказали восстановление России в течение 10 лет

Фото: Анна Сейтумерова

В 2022 году ВВП России сократится на 11,1%, а положительную динамику можно будет наблюдать лишь в 2024 году. Украине на восстановление понадобится пять лет, сообщает РБК со ссылкой на прогноз аналитиков S&P Global Market Intelligence.



По данным агентства, в следующем году Россия сможет замедлить уменьшение ВВП до 1,9%, рост ожидается лишь годом позднее — на 1,6%. К 2026 году ВВП России может увеличиться на 1,9%. По прогнозам аналитиков, в этом году следует ожидать инфляции на уровне 17,8%, в 2023 году — 10%, в 2024 году — 7,5%, к 2026 году она сократится до 4,6%.

Ожидается, что ВВП Украины в этом году сократится на 45,7%. Падения экономики грозит Белоруссии, Киргизии и Таджикистану — у них тесные экономические связи с Россией. Предположительно другим странам региона удастся избежать рецессии, но рост экономики ослабнет в связи с растущей инфляцией, сбоях в цепочках поставок и изменений потребительского поведения.

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В апреле международное агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило как долгосрочный, так и краткосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с «CC» до «SD». Долгосрочный и краткосрочный рейтинги в национальной валюте сохранены на уровне «СС» в рейтинге на пересмотре с негативным прогнозом.

Маргарита Головатенко