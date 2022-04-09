S&P понизило рейтинг России в иностранной валюте до «SD»

Международное агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило как долгосрочный, так и краткосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с «CC» до «SD», сообщает ТАСС.



Долгосрочный и краткосрочный рейтинги в национальной валюте сохранены на уровне «СС» в рейтинге на пересмотре с негативным прогнозом.

Как отметили в агентстве, Россия исполнила обязательства по суверенным еврооблигациям перед иностранными держателями в рублях. Ожидается, что инвесторы в ближайшее время не смогут сконвертировать рублевые платежи в доллары, эквивалентные первоначальным суммам. Вероятно, правительство не сможет перевести платежи в течение 30 дней льготного периода, поскольку санкции в отношении России в ближайшие недели будут усилены.

В S&P считают, что это будет затруднять технические возможности России выполнять условия своих обязательств перед иностранными держателями облигаций.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее S&P понизило кредитные рейтинги более 50 крупнейших российских компаний в сфере ТЭК, строительства и связи в местной и иностранной валюте.

Маргарита Головатенко