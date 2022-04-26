Татарстан оказался на 33-м месте в рейтинге регионов по доходности инвестиций в недвижимость

Татарстан оказался на 33-м месте в рейтинге регионов по доходности инвестиций в недвижимость. Об этом сообщает «РИА Новости».

Среднегодовая доходность инвестиций в недвижимость за 3 года в Татарстане составляет 10,5%. А среднегодовая доходность инвестиций в недвижимость за 3 года без учета сдачи в аренду оценили в 6,3%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Первое место в рейтинге регионов заняла Бурятия. Здесь доходность инвестиций в недвижимость за 3 года составляет 18,3%, среднегодовая доходность инвестиций без учета сдачи в аренду — 14,1%. Второе место — у Магаданской области с показателями (18,3% и 10,6%), третье — у Амурской области (18,1% и 11,6%). Москва расположилась на 9-м месте с результатом 14,8% и 11,4%.

На прошлой неделе Федеральный портал по поиску недвижимости «Мир квартир» подсчитал, что в Казани доходность от сдачи квартиры в аренду составила 4,2% с окупаемостью в 23,6 года. Средняя цена квартиры в столице Татарстана держится на уровне 7,3 млн рублей, а ставка арендной платы — 25,9 тысячи рублей.



Кроме Казани, самыми невыгодными городами для сдачи жилья стали: Москва (3,5% годовых и окупается за 28,4 года), Курск (3,6% и 27,5 года), Санкт-Петербург (3,8% и 26,3 года), Белгород (3,9% и 25,5 года), Владивосток (3,9% и 25,3 года).



Татьяна Леухина