Исследование: в Казани доходность от сдачи квартиры в аренду составляет 4,2%

В Казани доходность от сдачи квартиры в аренду составила 4,2% с окупаемостью в 23,6 года. Такие данные приводит Федеральный портал по поиску недвижимости «Мир квартир».



Отмечается, что средняя цена квартиры в столице Татарстана держится на уровне 7,3 млн рублей, а ставка арендной платы — 25,9 тысячи рублей. Такой показатель является одним из самых низкодоходных по стране.

Кроме Казани, самыми невыгодными городами для сдачи жилья стали: Москва (3,5% годовых и окупается за 28,4 года), Курск (3,6% и 27,5 года), Санкт-Петербург (3,8% и 26,3 года), Белгород (3,9% и 25,5 года), Владивосток (3,9% и 25,3 года), Орел (4% и 24,7 года), Чита (4,1% и 24,2 года), Набережные Челны (4,1% и 24,2 года) и Севастополь (4,2% и 24 года).



В среднем квартира в России дает 4,9% доходности и окупается за 20,3 года, но в последние годы доходность от сдачи квартиры в аренду снижается. Так, в 2020 году средний по стране показатель составлял 6%, в 2021 — 5,5%, а в этом году он упал еще на 0,6 процентных пункта.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Как выяснили аналитики Росреестра Татарстана, в марте 2022 года спрос на квартиры в новостройках республики вырос на 50%. За месяц было зарегистрировано около 3 тысяч договоров участия в долевом строительстве (ДДУ). Всего за три месяца этого года зарегистрировано около 7 тысяч ДДУ, что почти на 50% больше, чем за аналогичный период 2021 года.



Максим Кокунин