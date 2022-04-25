В Татарстане в первом квартале добыча нефти увеличилась на 10%

По итогам первого квартала «Татнефть» нарастила нефтедобычу на 9,5%. Совокупный объем производства нефтеперерабатывающих комплексов ТАНЕКО (Группа «Татнефть») и «ТАИФ-НК» вырос на 20%. Об этом сообщили на заседании Совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг».



Отчисления в консолидированный бюджет республики по основным предприятиям нефтегазохимического комплекса (НГХК) увеличились в 2,3 раза — до 32,9 млрд рублей. Предприятия химии и нефтехимии перечислили 6,8 млрд рублей.



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Сейчас в Татарстане ведется поддержка нефтегазохимических предприятий в условиях логистических и санкционных ограничений. Минпромторг РТ совместно с «Татнефтехиминвест-холдингом», предприятиями и научными организациями сформировали перечень наиболее востребованных продуктов для обеспечения стабильной работы, передает пресс-служба президента РТ.

Самое интересное с совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинг» — в материале «Реального времени».



Татьяна Леухина