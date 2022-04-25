Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах нападения на кондуктора в Казани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Татарстану Валерию Липскому доложить об обстоятельствах нападения на кондуктора троллейбуса в Казани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, в троллейбусе между кондуктором и пассажиром возник конфликт из-за оплаты за проезд. В один момент подозреваемый вытащил кухонный нож и ударил им кондуктора, после чего сбежал.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Пострадавшего госпитализировали. Мужчину задержали. Органы внутренних дел возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Следственные органы республиканского СУ ходатайствуют о его передаче в свое производство. Ход исполнения поручения поставили на контроль в центральном аппарате.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Татарстану, инцидент произошел в салоне троллейбуса №1 возле одного из домов на улице Адоратского. В действиях подозреваемого усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).



Татьяна Леухина