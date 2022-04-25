Цены на нефть снижаются из-за вспышки COVID-19 в Китае
Цены на нефть падают в ходе торгов из-за опасений сокращения спроса на энергоресурсы в Китае, где растет заболеваемость COVID-19. Об этом пишет «Интерфакс».
Июньские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures снизились на $6,14 (5,76%) — до $100,51 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на июнь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизилась до $96,22 за баррель.
В конце марта министр энергетики России Александр Новак заявил, что в случае отказа Запада от российской нефти цены подскочат до $300—500 за баррель.
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