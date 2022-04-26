В казанском общественном транспорте запустят аудиогид с рассказом об истории города на двух языках

В общественном транспорте Казани появится аудиогид на татарском и русском языках, рассказывающий об истории города. Об этом сообщила заместитель руководителя Исполкома Гузель Сагитова.

Аудиогид сейчас разрабатывается для пяти автобусных маршрутов. Во время поездки жителям и гостям города расскажут об исторических зданиях, названиях улиц, народных топонимах, ландшафте, мемориальных досках и памятниках, известных личностях, сообщается на сайте мэрии Казани.

Фото: kzn.ru

В сентябре прошлого года в столице Татарстана запустили поезд, который назвали «поездом родных языков». Шесть вагонов оформили снаружи и внутри этнической символикой народов, проживающих в Татарстане. В нее вплетены разговорные фразы, популярные выражения на разных языках.

Татьяна Леухина