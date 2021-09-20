В казанском метро запустили поезд, обучающий языкам народов Татарстана

В казанском метро запустили новый поезд, который назвали «поездом родных языков». Это 6 вагонов, оформленных снаружи и внутри этнической символикой народов, проживающих в Татарстане. В нее вплетены разговорные фразы, популярные выражения на разных языках. В вагонах также установлены селфи-поинты. Пассажиры смогут сфотографироваться, например, с молодым Тукаем и составить из предложенных слов известные стихи поэта.

— Метро — самый посещаемый и популярный вид транспорта, это прекрасная локация для того, чтобы креативно, а главное, ненавязчиво, с юмором популяризировать языки народов Татарстана, — рассказала на «деловом понедельнике» заместитель руководителя исполкома Казани по социальным вопросам Гузель Сагитова.

Поезд родных языков будет курсировать до конца года. Запуск этого проекта завершает череду мероприятий, приуроченных к Году родных языков и народного единства в Республике Татарстан. Его кульминацией станет городской фестиваль народов Поволжья «Итиль», который пройдет 25 и 26 сентября. Его хедлайнером станет участница «Евровидения-2021» певица Манижа.