С 16 апреля в Татарстане открывается сезон охоты на водоплавающую дичь

С 16 апреля в Татарстане открывается сезон охоты на водоплавающую дичь. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

Сезон продлится до 25 апреля включительно. В ведомстве предупреждают, что охота может осуществляться только из укрытия и с применением гладкоствольного огнестрельного оружия, снаряженного дробью менее пяти миллиметров. Ходовая охота запрещена.

Также отмечается, что в период весенней охоты любые плавательные средства можно использовать только для создания не находящегося в движении укрытия, подбора и транспортирования добытой дичи без использования моторов.

Фото: givotniymir.ru

3 апреля в Татарстане открылся сезон охоты на селезней с использованием подсадных (манных) уток. Он продлится до 6 мая.



Дарья Акимова