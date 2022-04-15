С 16 апреля в Татарстане открывается сезон охоты на водоплавающую дичь
С 16 апреля в Татарстане открывается сезон охоты на водоплавающую дичь. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.
Сезон продлится до 25 апреля включительно. В ведомстве предупреждают, что охота может осуществляться только из укрытия и с применением гладкоствольного огнестрельного оружия, снаряженного дробью менее пяти миллиметров. Ходовая охота запрещена.
Также отмечается, что в период весенней охоты любые плавательные средства можно использовать только для создания не находящегося в движении укрытия, подбора и транспортирования добытой дичи без использования моторов.
3 апреля в Татарстане открылся сезон охоты на селезней с использованием подсадных (манных) уток. Он продлится до 6 мая.
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