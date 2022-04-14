В Татарстане прошла первая в этом году гроза — видео

В Казани и Набережных Челнах прошла первая в этом году гроза. Кадрами стихии делятся очевидцы в социальных сетях.

О громе и молнии в небе сообщают жители Дербышек.

Фото: realnoevremya.ru

По данным сервиса «Яндекс.Погода», дождь идет в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Лаишево. По прогнозу, дождь в столице Татарстана и автограде завершится в течение двух часов.

Об ухудшении погодных условий синоптики уже предупреждали сегодня. В пятницу, 15 апреля, на территории республики местами пройдут сильный дождь и мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах республики возможны гроза и туман. Порывы ветра усилятся до 15—17 м/с. Ночью прогнозируется от +2 до +7 градусов, а днем — от +5 до +10.

Татьяна Леухина