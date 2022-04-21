В МИД России предупредили, что военные грузы НАТО на Украине будут считаться целью

Фото: скриншот видео Минобороны России

Россия рассматривает грузы с иностранным оружием на территории Украины в качестве законных военных целей. Об этом заявил замдиректора департамента Северной Америки МИД РФ Сергей Кошелев.

Он отметил, что заявления США о дополнительной военной поддержке Киеву вызывают у России «растущую тревогу», передает «РИА Новости».

Фото: скриншот видео Минобороны России

Кошелев заявил, что США стремятся замедлить российскую спецоперацию, когда начинают наращивать военную помощь Украине. Но, по его мнению, положение Киева безнадежно.



Сегодня президент США Джо Байден объявил о том, что США направят Украине новый пакет военной помощи на $800 млн, она включает тяжелую артиллерию и 144 тысячи снарядов, а также беспилотники. Также Америка предоставит ей дополнительную прямую экономическую помощь в размере $500 млн.



Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки прокомментировала получение ноты от России касательно поставок вооружения Киеву. «Мы не будем спекулировать на пустых угрозах или угрозах (президента России Владимира) Путина», — заявила она, отвечая на сообщения о том, что Россия якобы предостерегала Вашингтон о «непредсказуемых последствиях» на фоне поставок оборонной помощи Киеву.



Татьяна Леухина