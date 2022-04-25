В Татарстане ребенок погиб после падения на него мешка с тонной удобрений — возбуждено уголовное дело

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане после гибели ребенка возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст.109 УК РФ). Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ Следственного комитета России по республике Андрей Шептицкий.

Накануне в селе Новошешминск на территории неохраняемого склада играл 7-летний мальчик. Там на него упал мешок с удобрениями весом в одну тонну. В результате полученных травм ребенок скончался на месте.

Фото: Максим Платонов (архив)

В прошлом месяце в Татарстане вынесли приговор водителю КАМАЗа, который насмерть сбил 7-летнего мальчика. От полученных травм ребенок скончался на месте ДТП. Мужчину приговорили к лишению свободы сроком на два года с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Диана Жиленкова