В Татарстане вынесли приговор водителю КАМАЗа, который насмерть сбил ребенка

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане вынесли приговор 66-летнему уроженцу Апастовского района. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщили в СУ СК России по республике.

В ноябре прошлого года подсудимый, находясь за рулем КАМАЗа, двигался в условиях неограниченной видимости по проезжей части Горьковского шоссе в направлении казанской улицы Болотникова. Водитель наехал на 7-летнего мальчика. От полученных травм ребенок скончался на месте.

Фото: прокуратура РТ

Суд приговорил мужчину к лишению свободы сроком на два года с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также татарстанца лишили права управления транспортными средствами на 2,5 года. Приговор в законную силу не вступил.

Причастность к совершению преступления подсудимый признал полностью. Также он выплатил потерпевшим моральную компенсацию в размере 1,5 млн рублей.

Напомним, ДТП произошло на глазах у матери ребенка. Видео смертельного наезда попало в Сеть. Мальчик переходил дорогу на зеленый свет по «зебре».

Диана Жиленкова