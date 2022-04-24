На капремонт трех медучреждений в Татарстане выделят 49 млн рублей
В Татарстане на капремонт трех медучреждений выделят 49 млн рублей. Такой тендер появился на портале госзакупок.
Заказчиком выступает Главинвестстрой Татарстана. В списке для работ указаны следующие объекты:
- Капремонт здания детской поликлиники Менделеевской центральной районной больницы: Менделеевск, улица Северная, д.7;
- Капремонт кровли здания Детского центра медицинской реабилитации: Нижнекамск, улица Тихая аллея, д.11А;
- Капремонт здания поликлиники Васильевской районной больницы с приобретением мебели, оборудования, инвентаря и благоустройством прилегающей территории: казанский поселок Васильево, улица Ленина, д.28Б.
Также необходимо провести капремонт кровли здания спального корпуса Верхне-Отарского детского дома-интерната для детей с психическими расстройствами. Объект расположен в селе Верхний Отар Сабинского района. На его ремонт предусмотрели еще 7,7 млн рублей. Срок выполнения работ — 1 декабря 2022 года.
В феврале стало известно, что районные больницы Бугульмы и Альметьевска получат на ремонт еще 231 млн рублей. Из них 155 млн выделено на ремонт стационара, прачечной и пищеблока Альметьевской ЦРБ. Подробнее — в материале «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым