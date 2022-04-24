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На капремонт трех медучреждений в Татарстане выделят 49 млн рублей

17:21, 24.04.2022
На капремонт трех медучреждений в Татарстане выделят 49 млн рублей
Фото: Максим Платонов

В Татарстане на капремонт трех медучреждений выделят 49 млн рублей. Такой тендер появился на портале госзакупок.

Заказчиком выступает Главинвестстрой Татарстана. В списке для работ указаны следующие объекты:

  • Капремонт здания детской поликлиники Менделеевской центральной районной больницы: Менделеевск, улица Северная, д.7;
  • Капремонт кровли здания Детского центра медицинской реабилитации: Нижнекамск, улица Тихая аллея, д.11А;
  • Капремонт здания поликлиники Васильевской районной больницы с приобретением мебели, оборудования, инвентаря и благоустройством прилегающей территории: казанский поселок Васильево, улица Ленина, д.28Б.
Фото: Максим Платонов

Также необходимо провести капремонт кровли здания спального корпуса Верхне-Отарского детского дома-интерната для детей с психическими расстройствами. Объект расположен в селе Верхний Отар Сабинского района. На его ремонт предусмотрели еще 7,7 млн рублей. Срок выполнения работ — 1 декабря 2022 года.

В феврале стало известно, что районные больницы Бугульмы и Альметьевска получат на ремонт еще 231 млн рублей. Из них 155 млн выделено на ремонт стационара, прачечной и пищеблока Альметьевской ЦРБ. Подробнее — в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова
ОбществоИнфраструктураМедицина Татарстан

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