На капремонт трех медучреждений в Татарстане выделят 49 млн рублей

Фото: Максим Платонов

В Татарстане на капремонт трех медучреждений выделят 49 млн рублей. Такой тендер появился на портале госзакупок.

Заказчиком выступает Главинвестстрой Татарстана. В списке для работ указаны следующие объекты:

Капремонт здания детской поликлиники Менделеевской центральной районной больницы: Менделеевск, улица Северная, д.7;



Капремонт кровли здания Детского центра медицинской реабилитации: Нижнекамск, улица Тихая аллея, д.11А;

Капремонт здания поликлиники Васильевской районной больницы с приобретением мебели, оборудования, инвентаря и благоустройством прилегающей территории: казанский поселок Васильево, улица Ленина, д.28Б.

Фото: Максим Платонов

Также необходимо провести капремонт кровли здания спального корпуса Верхне-Отарского детского дома-интерната для детей с психическими расстройствами. Объект расположен в селе Верхний Отар Сабинского района. На его ремонт предусмотрели еще 7,7 млн рублей. Срок выполнения работ — 1 декабря 2022 года.



В феврале стало известно, что районные больницы Бугульмы и Альметьевска получат на ремонт еще 231 млн рублей. Из них 155 млн выделено на ремонт стационара, прачечной и пищеблока Альметьевской ЦРБ. Подробнее — в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова