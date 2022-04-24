France 2: французские порты вынуждены оплачивать простой заблокированных судов из России

Грузовые суда, принадлежащие находящимся под санкциями россиянам остаются во французских портах почти два месяца. Местным властям приходится заниматься их перемещением внутри гаваней за свой счет, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на телеканал France 2.



Суда, перевозящие машины или химикаты, застряли на французской таможне. Так, в портовом городе Сен-Мало в Бретани судно длиной 141 метр едва помещается у причала — его приходится перемещать, чтобы место для других кораблей освободилось.

По словам вице-председателя регионального совета Бретани Стефана Перрена, «даже если кажется, что это всего лишь крошечные перемещения в порту, на них каждый раз уходит много денег». На одно из судов потратили уже около 50 тысяч евро.

Фото: wikipedia.org / fr:Utilisateur:Steff

Российские моряки тоже вынуждены сидеть на карантине. Им платят зарплату, но во Франции их счета остаются заблокированными.

Маргарита Головатенко