Минтруда Татарстана: средняя зарплата за январь — февраль 2022 года по республике составила 46,1 тысячи рублей

Среднемесячная заработная плата по Татарстану за январь — февраль 2022 года составила 46 169,5 рубля. Об этом сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

В сфере гостиничного бизнеса и общественного питания средняя зарплата составила 30 582 рублей, в сельском хозяйстве — 31 367 рублей, в области финансовой деятельности — 69 945 рублей, добыче полезных ископаемых — 70 179 рублей.

Фото: realnoevremya.ru

В 847 предприятиях заработная плата ниже МРОТ. С 1 января 2022 года он составляет 13 890 рублей. Такие предприятия находятся в Елабужском, Муслюмовском, Тукаевском, Ютазинском районах, передает пресс-служба президента РТ.

На этой неделе эксперты hh.ru выяснили, что Иннополис стал лидером среди городов Татарстана по среднему размеру зарплаты. В марте — апреле она составила 70 тысяч рублей. На втором месте рейтинга оказалась Казань. Соискатели в среднем могут получать 48 679 рублей. Тройку лидеров замкнули Челны.



Татьяна Леухина